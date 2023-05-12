ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرا على قطاع غزة بعد توجيه الاحتلال ضربات لمنازل قيادات بحركة الجهاد الإسلامية، ما أسفر عن استشهاد بعض القادة وزوجاتهم وأطفالهم.



وردت غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية لوكالة "رويترز"، أن إسرائيل استخدمت نظام "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ في عمليات للمرة الأولى خلال إطلاق للصواريخ من غزة، يوم الأربعاء.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر، أن منظومة "مقلاع داوود" اعترضت صاروخا كان متجها صوب تل أبيب.



ونقلت قناة "العربية" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها بنجاح استخدام المنظومة التي تصنعها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة.



• ما هو مقلاع داوود؟



- نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.



- جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل الذي يشمل بالفعل نظام "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى ونظامي "آرو-2" و"آرو-3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.



- قالت "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة الصاروخ الواحد من منظومة "مقلاع داوود" تبلغ مليون دولار.



- يمكنه اعتراض الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وكذلك الصواريخ الموجهة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



- مصمم أيضا لاعتراض صواريخ "كروز".



- تم الإعلان عن بدء تشغيل المنظومة في أبريل عام 2017.



- من تطوير وتصنيع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة، بالشراكة مع شركة "رايثيون" الأمريكية.





