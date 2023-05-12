قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن المناقشة حول الحوار الوطني تشمل عددًا من الأسئلة الكبرى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، السؤال الأول والأهم هو أي مصر نريد ؟ من يتحدث على سبيل المثال حول أولوية الصحة والتعليم في التطوير، هل يدرك ما حدث من مبادرات أو ما حدث خلال أزمة كورونا»، مضيفا «مشكلة البعض أنهم لم يجمعوا معلومات، أو لم يضعوا أنفسهم مكان صانع القرار السياسي».

وأضاف: «السنوات الماضية شملت خطة شاملة للتعمير، كي تحدث نقلة حقيقية من النهر إلى البحر، شهدنا إنشاء 31 جامعة جديدة، إضافة إلى إنشاء مدن حقيقية تليق بالقرن 21، كالعلمين والمنصورة الجديدة»، مُردفًا: «لا يوجد أي حزب من المشاركين في الحوار الوطني يمتلك مركز بحوث».

وأشار سعيد إلى أنه يمكن تحويل العديد من المناطق إلى وحدات منتجة تدعم الاقتصاد القومي، معقبًا: «مصر لديها قطاع خاص قديم وأصيل، وآخر عام نصلحه منذ زمن الرئيس عبد الناصر، والحوار الوطني سيحدد الآليات التي تستطيع تحويل الدولة خلال 10 سنوات إلى المستوى المستهدف، مصر لديها ثروة طائلة، ومنذ الثمانينات، وشهدنا الفترة الماضية إدارة لهذه الثروة وهو ما حدث بإنشاء شركة لاستغلال الرمال، إضافة إلى مجال استكشاف الذهب».