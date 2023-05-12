يوربول يقضي على عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في منطقة البلقان

ألقى محققون دوليون القبض على أكبر عصابة لتهريب المخدرات في منطقة البلقان، في عملية استغرقت عدة أشهر، حسبما أفاد جهاز إنقاذ القانون بالاتحاد الأوروبي "يوروبول".



وقال مسؤولون إنه تم إلقاء القبض على إجمالي 23 مشتبها به في المداهمات التي جرت أمس الخميس في صربيا وبلجيكا وهولندا. ومن بين 13 فردا تم إلقاء القبض عليهم في صربيا وحدها، يشتبه في ثلاثة أنهم زعماء العصابة.



وأجرى محققون مداهمات وعمليات تفتيش 35 من المبانى وصادروا 15 سيارة فارهة، ومجوهرات وساعات تجاوزت قيمتها أكثر من مليوني يورو (17ر2 مليون دولار) و3 ملايين يورو نقدا، إضافة إلى أسلحة ومتفجرات وذخيرة.



ويعتقد أن العصابة مسؤولة عن شحن ما لا يقل عن 7 أطنان من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. ووفقا لليوروبول، فهي تشتهر في عالم الإجراء بعنفها وسرقاتها للسلع الفاخرة.



ويتردد أن أحد المشتبه بهم هو الزعيم السابق لعصابة "النمر الوردي" المشهورة، والتي تقول السلطات، إنها ارتكبت حوالي 380 عملية سرقة مسلحة ومجوهرات بأكثر من 330 مليون يورو.



وبات من الممكن شن العملية على عصابة المخدرات، بعدما تم اختراق شبكة الاتصالات المشفرة للمجرمين، "سكاي إي سي سي"، في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، أحرز المحققون العديد من النجاحات الهائلة في اختراق العصابة بأكملها.