حسن نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة في أي وقت

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، اليوم الجمعة، إن المعركة الحالية في قطاع غزة بدأتها إسرائيل "والمقاومة أفشلت هدفها بترميم الردع".

وأعلن أن حزب الله "يراقب ما يحصل في غزة ولن يتردد في القيام بأي خطوة اذا اقتضت المسئولية".

وأضاف نصر الله، في تصريحات خلال حفل أقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لـ بيروت: "نحن على اتصال دائم مع قيادات الفصائل ونراقب الأوضاع وتطوراتها ونقدم في حدود معينة المساعدة الممكنة، ولكن في أي وقت تفرض المسئولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات لن نتردد إن شاء الله".

ورأى أن "لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتيناهو دوافع عدة من هذا العدوان وهي استعادة وترميم الردع والهروب من المأزق الداخلي ومعالجة التفكك في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والانتخابي".

ووصف موقف المقاومة في غزة "بالقوي والصامد والرافض للاستسلام واستطاعت أن تفشل هدف العدو بترميم الردع".

وأكد أن "أي عملية اغتيال في المستقبل لن تمر وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة".

وقال: "قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس وتواصلت مع باقي فصائل المقاومة ليكون الموقف الفلسطيني موحداً في مواجهة العدوان الإسرائيلي وهذا ما حصل".

واعتبر أن "تأثير هذه المعركة ليس على غزة فقط بل أيضا على لبنان والمنطقة".

وعن الوضع في سوريا، قال نصرالله "سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها، وعودتها إلى الجامعة العربية ودعوة الرئيس الأسد للقمة العربية مؤشر مهم".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخرا "تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات".

وطالب نصرالله لبنان والحكومة اللبنانية "بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".

وعن موضوع رئاسة الجمهورية، قال: "نحن لا نفرض مرشحًا على أحد وليرشح كل طرف أي اسم يريد ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس"، مشيرا إلى أن "الأبواب ما زالت مفتوحة للنقاش والحوار والتلاقي في ملف رئاسة الجمهورية".