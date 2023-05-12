نقابة العاملين بالسكك الحديدية في ألمانيا تصر على إضراب تحذيري لمدة 50 ساعة

تمسكت نقابة السكك الحديدية والنقل الألمانية (إي في جي) بالإضراب التحذيري المخطط له، والذي تبلغ مدته 50 ساعة، والمقرر تنفيذه اعتبارا من مساء الأحد المقبل في خطوط السكك الحديدية.

وأعلنت النقابة اليوم الجمعة أن هذا يعني أن الموظفين لا يزالون مدعوين للمشاركة في الإضراب اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الأحد حتى الثانية عشر منتصف ليل الثلاثاء (التوقيت المحلي)، ما يعني شل حركة السكك الحديدية في ألمانيا.

وكانت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" قد أعلنت بالفعل أمس الخميس، أنه في حالة حدوث إضراب، سيتم إيقاف جميع حركة القطارات لمسافات طويلة طوال هذه الفترة، ومن المتوقع أيضا إلغاء حركة جميع القطارات الإقليمية تقريبا.

وحاولت "دويتشه بان" في البداية تجنب الإضراب التحذيري عبر محادثات أجرتها مع النقابة حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وتحدث مفاوض النقابة، كريستيان لوروخ، ليلة الخميس/ الجمعة عن "عروض وهمية" من الشركة.

ويدور الخلاف الرئيسي حول هي الحد الأدنى القانوني للأجور، والذي يتلقاه حوالي 2000 موظف في "دويتشه بان" في شكل بدلات فقط.