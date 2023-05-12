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سجل مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا زيادة ملحوظة في عدد المسافرين خلال أبريل الماضي.

وأعلنت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الجمعة، أن حوالي 4.8 مليون مسافر عبروا المطار في أبريل، بزيادة قدرها 21.5% على أساس سنوي.

وفي المقابل، تراجعت حركة الركاب بنسبة 20% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة في أبريل 2019.

وفي مجال الشحن، انخفض حجم الشحن والبريد الجوي مرة أخرى في أبريل بنسبة 8.5% على أساس سنوي مسجلا 154 ألفا و926 طنا. في المقابل ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 9.8% على أساس سنوي مسجلة 35 ألفا و503 حركات إقلاع وهبوط.