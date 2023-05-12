نعى الإعلامي حمدي رزق، الكاتب الصحفي محمود بكري، النائب بمجلس الشيوخ الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن رحيله تسبب في حالة من الحزن لمن يعرفه أو لا يعرفه.

أضاف خلال برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الكاتب الصحفي محمود بكري كان يتسم بالخلق الرفيع، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع أيضًا بحب الجميع وهو ما ظهر أمس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الراحل، كان إنسانا يقدم كل الخير لمن حوله، مبينا أنه رحيله صعب على كل من عاشره وتعامل معه.

وقدم الإعلامي التعازي إلى شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مُبينًا أن مصطفى بكري هو الشقيق الأكبر لمحمود، ويعيش حالة من الحزن، منذ 72 يوما منذ أن داهمه المرض.

ولفت إلى أن الراحل محمود بكري، كان نموذجا يحتذى به، لافتًا إلى أنه كان شخصا متواضعا دائم على فعل الخير ولا يبخل على أحد بشيء.

وشيع الآلاف من أهالي قنا، جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري بمسقط رأسه بقرية المعنا في محافظة قنا، ليدفن بجوار والديه تنفيذا لوصيته، بعد صراع مع المرض استمر 70 يوما، جراء إصابته بمرض مناعي نادر.