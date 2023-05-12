 منظمة حقوقية: تزايد المخاوف بشأن سياسة الأمم المتحدة للتعامل مع إدارة طالبان في أفغانستان - بوابة الشروق
الجمعة 12 مايو 2023 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

منظمة حقوقية: تزايد المخاوف بشأن سياسة الأمم المتحدة للتعامل مع إدارة طالبان في أفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:59 ص

ذكرت منظمة "فريدوم ناو" الحقوقية ومقرها واشنطن، أن المخاوف تتزايد بشأن سياسة الأمم المتحدة للتعامل مع الإدارة التي تديرها حركة طالبان، على الرغم من الحظر المفروض على الموظفات الأفغانيات.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، بدلا من قبول سياسات طالبان، القائمة على النوع، أن تدافع المنظمة عن حقوق الموظفات، اللاتي يتم منعهن من العمل لصالح المنظمة الدولية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت المنظمة أن العملية المستمرة التي تجريها الأمم المتحدة، تحت إدارة طالبان، التي فرضت قيودا على الموظفات من العمل لصالح المنظمة الدولية "تنتهك مبدأ المساواة بين الجنسين في ميثاق الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من الحظر المفروض على عمل المرأة، يتعين على الأمم المتحدة مواصلة عملها في أفغانستان لتوصيل مساعدات لإنقاذ الحياة لملايين الأشخاص، الذين بحاجة ماسة لمعونات إنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن الجفاف المستمر منذ فترة طويلة والأزمة الاقتصادية والجوع عرض حياة ملايين الأشخاص لخطر شديد.

ومنظمة "فريدوم ناو" هي منظمة حقوقية مقرها واشنطن، تحمي الأفراد والمجتمعات من قمع الحكومات وتدافع عن حقوق الإنسان من خلال الدعم القانوني المباشر، وتحليل بناء القدرات والمساعدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك