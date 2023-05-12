منظمة حقوقية: تزايد المخاوف بشأن سياسة الأمم المتحدة للتعامل مع إدارة طالبان في أفغانستان

ذكرت منظمة "فريدوم ناو" الحقوقية ومقرها واشنطن، أن المخاوف تتزايد بشأن سياسة الأمم المتحدة للتعامل مع الإدارة التي تديرها حركة طالبان، على الرغم من الحظر المفروض على الموظفات الأفغانيات.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، بدلا من قبول سياسات طالبان، القائمة على النوع، أن تدافع المنظمة عن حقوق الموظفات، اللاتي يتم منعهن من العمل لصالح المنظمة الدولية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت المنظمة أن العملية المستمرة التي تجريها الأمم المتحدة، تحت إدارة طالبان، التي فرضت قيودا على الموظفات من العمل لصالح المنظمة الدولية "تنتهك مبدأ المساواة بين الجنسين في ميثاق الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من الحظر المفروض على عمل المرأة، يتعين على الأمم المتحدة مواصلة عملها في أفغانستان لتوصيل مساعدات لإنقاذ الحياة لملايين الأشخاص، الذين بحاجة ماسة لمعونات إنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن الجفاف المستمر منذ فترة طويلة والأزمة الاقتصادية والجوع عرض حياة ملايين الأشخاص لخطر شديد.

ومنظمة "فريدوم ناو" هي منظمة حقوقية مقرها واشنطن، تحمي الأفراد والمجتمعات من قمع الحكومات وتدافع عن حقوق الإنسان من خلال الدعم القانوني المباشر، وتحليل بناء القدرات والمساعدة.