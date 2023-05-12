ضبط شخص بالغربية يدير صفحة على فيسبوك للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالغربية، يدير صفحة على "فيسبوك" للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنشاء وإدارة شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، صفحة إلكترونية على موقع "فيسبوك" يستغلها فى تمكين المشتركين بها من تقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازى مقابل عمولة يتحصل عليها عند إتمام الصفقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وضبط بحوزته (هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة النشاط المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.