فالفيردي: سنقاتل أمام مانشستر سيتي حتى النهاية

شدد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحل ضيفًا على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق الإنجليزي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «اللعب في دوري أبطال أوروبا، شيء خاص، لأنها البطولة المفضلة لريال مدريد».

وأضاف: «كلاعب تنتقل إلى أجواء وطاقة مختلفة في دوري الأبطال، ويبدو كل شيء كما لو كان حلمًا فريدًا».

وتابع: «كل لاعب يحلم بالمنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، وبالنسبة للجماهير ليس هناك أجمل من رؤية فريقك يتوج باللقب القاري».

وأتم: «مواجهة مانشستر سيتي المقبلة؟.. في مدريد تعلمنا القتال حتى النهاية، ولذلك يتبقى 90 دقيقة».