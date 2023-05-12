قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الدولة المصرية استطاعت إدارة الثروات المصرية وكان مشروع الرمال السوداء نموذج لذلك، مضيفا أنه عند الحديث عن نقاش سياسي لابد أن يكون له زمن وثمن.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ما تم إنجازه من مشروعات كثيرة ومبهرة لكن لم يتم استثمارها حتى الآن، مثل الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المشكلة الحالية هي عدم القدرة على تسويق المشروعات، خاصة وأن العالم يرى مصر أفضل.

ولفت إلى أهمية التعامل بخطة طموحة للتنمية، رغم التحديات الكبيرة منها الحرب على الإرهاب وتكلفتها العالية وأزمة فيروس كورونا وما حدث خلالها من تداعيات.

كما أكد أيضا أهمية أن تركز الدولة على الصادرات ورفع جميع أنواع السخف عن السياحة، موضحا أن مصر بها أجمل الشواطئ وتتمتع بالثقافات والفنون ولابد من العمل على مضاعفة ذلك عن طريق القوى الناعمة المصرية وتوفير كل ما يلزم للسائح لما يمثله من رافد مهم.

وأوضح أنه لابد من الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجالات السياحة للاستفادة منها وتطبيقها وتحقيق العائد من ورائها، مشددا على أهمية وجود خطة مطورة للتسويق سياحيا للدولة المصرية بما يليق بها.



