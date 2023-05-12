 إيجالو يقود هجوم الهلال في التشكيل المتوقع أمام الوحدة بنهائي كأس خادم الحرمين - بوابة الشروق
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إيجالو يقود هجوم الهلال في التشكيل المتوقع أمام الوحدة بنهائي كأس خادم الحرمين

الشروق
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:29 ص

يلتقي الهلال مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

تأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطى عقبة الاتحاد في نصف النهائي، بينما وصل الوحدة لنهائي الكأس بعد الإطاحة بالنصر ورفقاء رونالدو في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، كاريلو، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا

خط الهجوم: إيجالو


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