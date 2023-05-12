يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 - 2023.

ويحتضن الملعب الأوليمبي في رادس المواجهة المرتقبة بين الترجي والأهلي، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات البطولة الإفريقية.

وسيخوض فريق الترجي مواجهة الأهلي مساء اليوم بدون جماهيره، تنفيذا لقرار لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بحرمان الفريق التونسي من جماهيره لمدة مباراتين بسبب أحداث مباراة شبيبة القبائل الماضية.

ويدخل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري، عقب فوزه على بيراميدز مساء يوم الجمعة الماضية.

فيما يرغب فريق الترجي في تحقيق انتصار ثمين على الأهلي في مواجهة اليوم، وذلك من أجل الثأر من هزيمته أمام المارد الأحمر في البطولة الإفريقية عام 2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الجمعة القادمة.