نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الدورة التدريبية "علمني حرفة"، بإدارة الشباب والرياضة بملوى فى "فن صناعة الجلود"، ضمن أنشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تلك الدورة تأتي في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.

واستعرضت المدربة الدكتورة إسلام عبدالرحمن فرغل فى اليوم الأول من ورشة الجلود التعرف على الجلد وأنواعه المختلفة، والتعرف على الخامات والأدوات المستخدمة فى التنفيذ، وطرق أخذ مقاسات وعمل الباترونات الخاصة بكل منتج، كيفية عمل محفظة بسيطة بأكثر من لون.