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أعداد جريدة الشروق
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حماس: لا مطالب لنا في مفاوضات القاهرة.. ولم نكن الطرف المعرقل

محمد شعبان
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 5:07 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 5:09 ص

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لم تطرح أي مطالب خاصة ‏بها أو بقيادتها خلال مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، مشددا أن جميع المطالب وطنية ‏فلسطينية متفق عليها مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة‎.‎
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن ‏الفصائل الفلسطينية ترفض بشكل قاطع أي هدنة مؤقتة، مشددا أنها تطالب بوقف إطلاق نار نهائي ‏يضمن عدم عودة العدوان الإسرائيلي مجددًا‎.‎
وأشار إلى اعتراض الاحتلال على عدة نقاط في المقترح المصري، أبرزها رفض نتنياهو وقف ‏إطلاق النار، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى بشأن تفاصيل تبادل الأسرى وعودة النازحين‎.‎
وشدد «بدران» أن المطالب الفلسطينية غير قابلة للتفاوض، مؤكدا أن حماس أثبتت للعالم أنها ‏ليست الطرف المعرقل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «لم نكن الطرف المعرقل ‏لهذه المفاوضات، نحن نريد أن نثبت أمام العالم بأن الاحتلال هو الطرف المعطل». ‏
وأوضح أن حماس تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه ‏بالوقف الدائم لإطلاق النار، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بعرقلته، قائلا: «عمليا نحن نريد التوصل ‏لاتفاق، ولكن الاحتلال قدم ردًا واضحا بأنه غير معني بالتوصل إلى اتفاق».‏
وذكر أن الفصائل الفلسطينية بصدد التوصل خلال الأيام المقبلة إلى استراتيجية واضحة للتفاوض ‏مع إسرائيل خلال أية جولات مفاوضات مقبلة، مشيرا إلى أن الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني ‏ككل وليست حماس فقط أو قياداتها كما يزعم الاحتلال.‏

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