أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لم تطرح أي مطالب خاصة بها أو بقيادتها خلال مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، مشددا أن جميع المطالب وطنية فلسطينية متفق عليها مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن الفصائل الفلسطينية ترفض بشكل قاطع أي هدنة مؤقتة، مشددا أنها تطالب بوقف إطلاق نار نهائي يضمن عدم عودة العدوان الإسرائيلي مجددًا.
وأشار إلى اعتراض الاحتلال على عدة نقاط في المقترح المصري، أبرزها رفض نتنياهو وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى بشأن تفاصيل تبادل الأسرى وعودة النازحين.
وشدد «بدران» أن المطالب الفلسطينية غير قابلة للتفاوض، مؤكدا أن حماس أثبتت للعالم أنها ليست الطرف المعرقل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «لم نكن الطرف المعرقل لهذه المفاوضات، نحن نريد أن نثبت أمام العالم بأن الاحتلال هو الطرف المعطل».
وأوضح أن حماس تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه بالوقف الدائم لإطلاق النار، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بعرقلته، قائلا: «عمليا نحن نريد التوصل لاتفاق، ولكن الاحتلال قدم ردًا واضحا بأنه غير معني بالتوصل إلى اتفاق».
وذكر أن الفصائل الفلسطينية بصدد التوصل خلال الأيام المقبلة إلى استراتيجية واضحة للتفاوض مع إسرائيل خلال أية جولات مفاوضات مقبلة، مشيرا إلى أن الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني ككل وليست حماس فقط أو قياداتها كما يزعم الاحتلال.