أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لم تطرح أي مطالب خاصة ‏بها أو بقيادتها خلال مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، مشددا أن جميع المطالب وطنية ‏فلسطينية متفق عليها مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن ‏الفصائل الفلسطينية ترفض بشكل قاطع أي هدنة مؤقتة، مشددا أنها تطالب بوقف إطلاق نار نهائي ‏يضمن عدم عودة العدوان الإسرائيلي مجددًا‎.‎

وأشار إلى اعتراض الاحتلال على عدة نقاط في المقترح المصري، أبرزها رفض نتنياهو وقف ‏إطلاق النار، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى بشأن تفاصيل تبادل الأسرى وعودة النازحين‎.‎

وشدد «بدران» أن المطالب الفلسطينية غير قابلة للتفاوض، مؤكدا أن حماس أثبتت للعالم أنها ‏ليست الطرف المعرقل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «لم نكن الطرف المعرقل ‏لهذه المفاوضات، نحن نريد أن نثبت أمام العالم بأن الاحتلال هو الطرف المعطل». ‏

وأوضح أن حماس تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه ‏بالوقف الدائم لإطلاق النار، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بعرقلته، قائلا: «عمليا نحن نريد التوصل ‏لاتفاق، ولكن الاحتلال قدم ردًا واضحا بأنه غير معني بالتوصل إلى اتفاق».‏

وذكر أن الفصائل الفلسطينية بصدد التوصل خلال الأيام المقبلة إلى استراتيجية واضحة للتفاوض ‏مع إسرائيل خلال أية جولات مفاوضات مقبلة، مشيرا إلى أن الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني ‏ككل وليست حماس فقط أو قياداتها كما يزعم الاحتلال.‏