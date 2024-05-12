تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ فتاة من داخل الشقة، بعد أن احتجزتها ألسنة اللهب داخلها دون وقوع أي إصابات بها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الأميرية، ووجود فتاة محتجزة داخل الشقة.



على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء مدعومين بسيارات الإسعاف وبمجرد وصولهم للمكان فرضت القوات كردونا أمنيا حول المنطقة وبدأت في إجراء عمليات الإطفاء وتمكنت القوات من إخراج الفتاة من داخل الشقة دون إصاباتها بأي إصابات.



