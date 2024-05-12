قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إنه حذر لاعبيه كثيرا قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كولر عقب الفوز على بلدية المحلة 1/2 مساء السبت في بطولة الدوري "لقد شددت على اللاعبين على مدار الأيام الثلاثة الماضية بضرورة التركيز لتحقيق الفوز وعدم الالتفات لمباراة أخرى".

وكشف المدرب السويسري "لقد حذرت اللاعبين بكل وضوح أن من يتكاسل أو يحمي نفسه ويوفر مجهوده أمام بلدية المحلة من أجل نهائي دوري الأبطال ستكون العواقب وخيمة عليه داخل الملعب وخارجه".

وأشار المدير الفني للأهلي "بدأنا التدوير في التشكيل الأساسي من الموسم الماضي حيث لعبنا 60 مباراة وهو معدل ضخم للغاية، كما أن الرقم يزيد إلى 70 مباراة بالنسبة للاعبين الدوليين، وهو رقم مخيف، ويجعل أي لاعب معرض للإصابة في ظل خوض مباراة كل 3 أيام في بعض الأحيان".

ونوه أيضا "اللاعب المصري يريد المشاركة في كل المباريات، وهذه مشكلة أخرى أحاول التعامل معها نفسيا بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الحصول على راحة للتعافي ذهنيا وحتى تكون الفوارق البدنية متقاربة".

وأشار في تصريحات تليفزيونية "لقد لعبنا 4 مباريات في 11 يوما، وهو معدل ضخم أيضا ولكن حققنا الفوز وهو أمر يرفع من ثقة اللاعبين قبل مواجهة الترجي ويجعلنا نتقدم في ترتيبنا بجدول الدوري".

ونوه "العودة في النتيجة بظروف صعبة في ملعب المحلة كلها مكاسب معنوية تساعدنا قبل مواجهة الترجي في رادس".

وشدد مارسيل كولر "لقد وصلنا للنهائي وتتبقى خطوة واحدة على النجاح، تنتظرنا مباراتان أمام فريق صعب جدا وكبير، ونسعى لأن نؤدي بشكل قوي في رادس لنحتفل سويا بكأس أفريقيا يوم 25 مايو".