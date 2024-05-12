لافروف يبقى وزيرا للخارجية الروسية بعد 20 عاما في منصبه

أعلن مجلس الاتحاد وهو أحد مجلسى البرلمان الروسي، في منشور على تطبيق تليجرام مساء اليوم الأحد، أن سيرجي لافروف من المقرر أن يظل في منصبه وزيرا للخارجية الروسية، وهو المنصب الذي تولاه منذ 20 عاما، وفقا لاقتراح قدمه الرئيس فلاديمير بوتين إلى المجلس.

ويتولى لافروف البالغ من العمر 74 عاما منصبه منذ عام 2004، مما يجعله أحد وزراء الخارجية الأطول خدمة في العالم. ويعتبر لافروف حليف بوتين الوثيق شخصية لا غنى عنها بالنسبة لروسيا في أوقات الأزمات.

وكانت هناك تكهنات ترددت بشكل متكرر بشأن ما إذا كان سيتم استبعاد لافروف من الحكومة الجديدة التي يجرى تشكيلها حاليا في روسيا نظرا لطول فترة ولايته.

لكن بدلا من ذلك، أقال بوتين بشكل مفاجئ وزير دفاعه سيرجي شويجو، الذي خدم لفترة طويلة، مساء اليوم الأحد في خضم الحرب التي تدور في أوكرانيا.