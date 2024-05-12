ألمانيا: تحرير 76 بلاغا جنائيا والتحفظ على 23 ناشطا على خلفية احتجاجات تسلا



أعلنت الشرطة الألمانية عن تحرير 76 بلاغا جنائيا والتحفظ مؤقتا على 23 ناشطا، خلال الاحتجاجات المناهضة لمصنع شركة تسلا الأمريكية في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد، أن هناك من بين الناشطين الذين تم التحفظ عليهم خمسة أشخاص تم عرضهم على قاضي تحقيقات، لكنها نوهت بأن كل هؤلاء الأشخاص تم إطلاق سراحهم من الحجز في نهاية المطاف.

وتابعت الشرطة أن البلاغات الجنائية تعلقت بالدرجة الأولى بانتهاكات لقانون التجمع والعمل على تعطيل حركة المرور ومقاومة السلطات والإخلال بالسلم والأمن العام وإلحاق أضرار مادية.

كانت عدة منظمات دعت إلى تنظيم أسبوع فعاليات يتضمن احتجاجات مناهضة لمصنع تسلا في ألمانيا وحذرت من وجود مخاطر تهدد البيئة وهو ما تنفيه الشركة الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، والتي تشتهر بإنتاج السيارات الكهربائية.

وأحصت الشرطة تنظيم 18 تجمعا خلال أسبوع الاحتجاجات، كما حظرت الشرطة مظاهرة كان مزمعا تنظيمها فوق أحد جسور الطرق السريعة.

ويعمل نحو 12 ألف شخص في المصنع الوحيد لتسلا في أوروبا حتى الآن. ويقع جزء من هذا المصنع في منطقة مخصصة لحماية المياه.

وكان مئات من نشطاء البيئة شاركوا أمس السبت في مسيرة احتجاجية بالقرب من مصنع شركة السيارات الكهربائية، وتوجهوا من محطة القطار فانجشلويزه إلى المصنع.