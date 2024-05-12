أوكرانيا تجلي أربعة آلاف شخص من منطقة خاركيف الحدودية

يتم إجلاء الآلاف من سكان منطقة خاركيف الحدودية شرقى أوكرانيا إلى مناطق آمنة وسط العمليات الهجومية الروسية الحالية هناك.

وكان حوالي أربعة آلاف شخص قد غادروا المنطقة بالفعل في اليومين الماضيين، حسبما كتب الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف على تليجرام اليوم الأحد.

وقال إن العديد منهم تمكنوا من البقاء مع الأصدقاء والأقارب، بينما تم توفير السكن للآخرين. كما نشر سينيهوبوف صورا لأشخاص تجمعوا في نقاط التجمع مع الأمتعة وبعضهم يصطحب حيواناتهم الأليفة.

وبعد أكثر من عامين من شن روسيا الغزو واسع النطاق لجارتها، تواجه أوكرانيا صعوبات حادة في الدفاع عن نفسها. ويرجع ذلك جزئيا إلى التأخيرات الأخيرة في إمدادات المعدات العسكرية الأمريكية والذخيرة.

وشنت القوات الروسية هجوما في المنطقة الحدودية باتجاه خاركيف مساء الخميس مما أثار مخاوف من حملة للسيطرة على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم الاستيلاء على عدة قرى حدودية أوكرانية قرب بلدة فوفتشانسك. وقالت موسكو اليوم الأحد إنه تم الاستيلاء على أربع قرى أخرى.