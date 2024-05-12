انهيار عقار قديم والبحث عن زوجين عالقين في الإسكندرية

انهار عقار قديم كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر عدة سيارات كانت مرابطة أسفل العقار، وسط أنباء عن وجود شخصين، زوجين أسفل الأنقاض.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة وغرفة عمليات حي غرب، حول بلاغ من الأهالي بوقوع انهيار بعقار قديم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار بناء قديم مكون من طابقين، وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ رفع الأنقاض، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث.