شكري: مواقف سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية تتسق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مواقف سلوفينيا إزاء القضايا بالمنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية، والتي تتسق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، في القاهرةـ إن سلوفينيا اتخذت مواقف مبدئية إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة متسقة مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار وضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ودخول المساعدات ورفض قضية التهجير للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه المواقف اتخذت سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن، حيث صوتت لصالح قرارات الجمعية العامة وأيضا مؤخرا صوتت لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة.



