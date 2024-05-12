شهدت مواقع فرع ثقافة الدقهلية مجموعة من اللقاءات التثقيفية احتفالا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة نجيب سرور لقاء بعنوان "التنوع الثقافي والتقارب بين الشعوب" بوحدة الشئون الاجتماعية، أوضحت خلاله الباحثة سارة وجيه، مفهوم التنوع الثقافي ودوره في تعزيز التواصل مع الآخرين، وتغيير الصور النمطية السلبية والتحيزات الشخصية حول المجموعات المختلفة.

كما أقام ثقافة نعمان عاشور بميت غمر لقاء مماثلا، تناول خلاله ياسر فريد - معلم خبير بالمدرسة الصناعية المعمارية، مظاهر التنوع الثقافي وأثر ذلك في تطوير المهارات الحياتية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر أعدت مكتبة الجوابر لقاء أكد خلاله محمد إبراهيم -باحث ثقافي، ضرورة احترام الثقافات المختلفة.

وعقد قصر ثقافة منية النصر محاضرة بمدرسة التمريض بعنوان "التنوع الثقافي والتعايش السلمي" أوضح خلالها الواعظ الأزهري محمد وصفي، أهمية توثيق روابط التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع، مؤكدا ضرورة تربية النشء على احترام خصوصية وثقافة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المنشودة.

وتحتفي دول العالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في 21 مايو من كل عام، ذلك التاريخ الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في عام 2001 للتعريف بالدور الأساسي الذي يلعبه الحوار الثقافي في تحقيق السلام والتقارب بين الشعوب.