 زيلينسكي: الهجوم الروسي قرب خاركيف ينتشر خارج جبهة الحرب شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الهجوم الروسي قرب خاركيف ينتشر خارج جبهة الحرب شرق أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 10:20 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 10:20 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الروسي بالقرب من مدينة خاركيف ينتشر خارج جبهة الحرب في شرقى أوكرانيا، مشيرا إلى تطور يعني أن المزيد من أجزاء البلاد تواجه القتال.

وأضاف زيلينسكي، في إطار وصفه الوضع في رسالته المصورة اليومية مساء اليوم الأحد: "هناك قرى تحولت من منطقة رمادية إلى منطقة قتال، ويحاول المحتلون الحصول على موطئ قدم في بعضها أو ببساطة استخدامها للتقدم أكثر".

وأوضح أنه مع هذا الهجوم، يحاول الجيش الروسي تمديد قدرات القوات الأوكرانية إلى أقصى حدودها ومنتهاها.

وقال زيلينسكي إنه قبل كل شيء، يعد الوضع حول بلدة فوفتشانسك "صعب للغاية". وأشار إلى أن فوفتشانسك، التي كان عدد سكانها في الأصل أقل بقليل من 19 ألف نسمة وفقا للأرقام الرسمية، هي الآن موطن لما يقل قليلا عن 500 نسمة، الذين ما زالوا عالقين لأنها تتعرض لنيران مستمرة.

وذكر زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة وتنخرط في مقاومة شرسة. وقال: "مهمتنا واضحة .. يجب أن نلحق أكبر عدد ممكن من الخسائر بقوات الاحتلال".

وفي الوقت نفسه، حذر زيلينسكي السكان الأوكرانيين من الذعر غير الضروري. وقال: "العمليات البرية الروسية تدعمها دائما عمليات المعلومات.. المحتل يتغذى على الأكاذيب والخوف الناجم عن ذلك".

ولذلك نصح المواطنين "بعدم الانسياق وراء العواطف، وعدم السعي وراء العناوين الرئيسية، والتحقق من كل تقرير والبحث عن المعلومات، وليس العواطف أو الشائعات، والثقة في قوات الدفاع الأوكرانية".


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