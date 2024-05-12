مزايا وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشات مكتبة دار الكتب بطنطا

ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التداعيات السلبية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في محاضرة توعوية عقدت صباح اليوم الأحد، بمكتبة دار الكتب بطنطا، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

في كلمتها، أوضحت نيفين زايد، مدير الدار، أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، في تطوير المهارات والقدرات في مجالات العمل المختلفة. وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة للأطفال تحديدا، مع حرص الأسرة على تقديم النصائح ومناقشتهم فيما يشاهدونه، وتصحيح بعض الأفكار إذا لزم الأمر.

وأشارت "زايد" إلى أن من أهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الخدمات التعليمية والمعرفية، من خلال مجموعة المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأوضحت أن أبرز مساوئ استخدامها هو إهدار الوقت إذا لم يتم استخدامها بشكل متزن، وكذا انتشار الشائعات، مؤكدة بأن الشائعات والترويج لها باتت من أحدث عناصر الحروب وهدم الدول.

جاء ذلك ضمن أنشطة ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وشهدت الفعاليات ورشة حكي للأطفال، أقيمت بمكتبة محلة أبو علي الثقافية، وتضمنت مسابقات ثقافية في المعلومات العامة.