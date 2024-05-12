وزير النفط العراقي: 5 شركات صينية تحصل على عقود استثمار النفط والغاز

صرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، بأن 5 شركات صينية جديدة حصلت في اليوم الثاني من مناقصات جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لتطوير عدد من الحقول النفطية، على خمسة استثمارات جديدة في العراق.

وقال وزير النفط خلال جلسة استلام وفتح عروض اليوم الثاني للتراخيص النفطية، إن كل من شركات زينهوا وسينوك وأنتن أويل وساينوبك وجيو جيد الصينية حصلت كل منها على استثمارات في حقول ورقع استكشافية نفطية.

وذكر أن 8 حقول ورقع استكشافية نفطية وغازية لم تتقدم ايا من الشركات المتنافسة على تقديم عروضها لاستثمارها، وتم ترحيلها إلى جلسة يوم غد التي ستعقد لاستكمال طرح الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية للاستثمار في إطار جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لتطوير الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت الجولة الأولى التي عقدت أمس أسفرت عن فوز 7 شركات غالبيتها صينية في المناقصات.