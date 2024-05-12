عرضت فضائية «العربي»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف قوات الاحتلال لصحفيين فلسطينيين، خلال تغطيتهم التطورات بشمال قطاع غزة.

ووسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على عدة محاور في القطاع، وقال إنه قرر العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان، بعد محاولات حركة المقاومة حماس استعادة قدراتها هناك.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل، منذ الخميس، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى (جنوبي مدينة غزة) وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى إضافة لدمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وشهدت هذه المنطقة اشتباكات واسعة، بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات الإسرائيلية في رفح، دعا جيش الاحتلال، صباح السبت، لتهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، من الناحية الشرقية.