وزير الدفاع الألماني يحيي ذكرى انتهاء جسر برلين الجوي قبل 75 عاما

يحي وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأحد ذكرى انتهاء جسر برلين الجوي المذهل قبل 75 عاما.

وقام الحلفاء بتأمين الإمدادات لبرلين الغربية بأكثر من 270 ألف طلعة جوية في عامي 1948/1949. وردا على تطبيق تداول المارك الألماني في ألمانيا الغربية، قام الاتحاد السوفييتي بإغلاق الطرق البرية والمائية التي تربط بين شرق برلين وغربها والحد بشدة من إمدادات الكهرباء والغاز. وضمن هبوط طائرات الحلفاء حينذاك كل دقيقة بقاء مليوني شخص على قيد الحياة.

وإلى جانب وزير الدفاع يعتزم عمدة برلين كاي فيجنر أيضا المشاركة في الاحتفالات. ومن المقرر تكريم ذكرى طيار الجسر الجوي الأمريكي الأسطوري جيل إس هالفورسن (1920-2022) بلوحة تذكارية.