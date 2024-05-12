مسئول: مقتل 234 شخصا وإصابة 248 بسبب فيضانات عارمة في أفغانستان

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ذكر محمد سهيل شاهين رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، أن فيضانات عارمة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، تسببت في مقتل 234 شخصا وإصابة 248 آخرين في أفغانستان.

وأضاف شاهين، في بيان، أن إجمالي 5996 أسرة ، تضررت منها 3995 أسرة، تعرضت لدمار كامل و2001 أسرة تعرضت لدمار جزئي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتعمل السلطات المعنية على تقديم مساعدات عاجلة.

ويذكر أن أفغانستان شهدت خلال الأشهر الماضية هطول ثلوج وأمطار غزيرة، مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الظواهر المناخية الحادة مثل الفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تكرارا في أفغانستان وباكستان بسبب التغير المناخي