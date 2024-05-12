أمير الكويت يمنح جوتيريش وسام الكويت من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان صباح اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن اللقاء شهد استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وسبل تطوير التعاون بينهما، وبحث مساعي دعم السلم والأمن الدوليين، وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الإنسانية.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومنح أمير الكويت، خلال اللقاء، الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة؛ تقديرا لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وقال جوتيريش، في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: «إنني أكرر دعوتي للعالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية»، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وكان جوتيريش، حذر في وقت سابق من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى «كارثة إنسانية هائلة».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم على الفور؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو، إلى «وقف التصعيد».

كذلك سبق أن حذّر جوتيريش من أنّ اجتياحاً إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، سيكون أمراً «لا يُحتمل»، داعياً الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لبذل جهد إضافي للتوصل إلى هدنة.