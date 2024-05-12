إسلام بحيري: القرآن مركز الدين وما بعد ذلك نتكلم فيه براحتنا

قال إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين» للفكر العربي، إن «المؤسسة تعمل تحت طائلة القانون والدستور»، مشيرًا إلى أنها «ليست موضع اتهام، كما أن إعمال الفكر ليس مُجرّمًا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «أفكارنا بتطلع الناس من التطرف، ولو المؤسسة الدينية تقدم أفكارًا للحد من التطرف، فنحن نساعد من باب آخر».

ولفت إلى أن مناقشة الفكر الديني ليست جريمة، معقبًا: «القرآن مركز الدين، وفيما بعد ذلك نتكلم فيه براحتنا، خاصة أن دور أي نخبة دينية أو ثقافية هو تغيير حال المجتمع للأفضل».

وذكر أن المؤسسة أنتجت بودكاست للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومستعدة للتعاون مع أي شخص آخر ونشر منتجه الفكري.

وأكمل: «إحنا عندنا أزهريين وأناس من ديانات أخرى وكل الأطياف والمذاهب، ونرحب بأي حد من المؤسسة الدينية في مصر أو الوطن العربي يتواصل معنا لنشر منتجه الفكري».

وعن سبب عدم وجود علماء دين ضمن أعضاء مجلس الأمناء، أكد أن المؤسسة كانت ترحب بذلك؛ لكن القانون وبعض الأمور الإدارية تعوق الأمر بشكل كبير.