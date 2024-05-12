كارول سماحة تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها وهي تمارس رياضة ركوب الدراجات

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شاركت الفنانة كارول سماحة، جمهورها المتابع لحسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأحدث ظهور لها من خلال نشرها صور وهي تمارس رياضة ركوب الدراجات.

وارتدت كارول، ملابس رياضية صيفية، وظهرت بمكياج هادئ يناسب فترة الصباح، معلقة: أشرقت الشمس فهيا لممارسة رياضة الدراجات.

ومن ناحية أخرى، تستعد كارول سماحة للمشاركة في إحياء حفلات مهرجان موازين، يوم 21 يونيو المقبل على المسرح الوطني محمد الخامس.

وتستعد كارول، لطرح ألبومها الجديد في صيف 2024، الذي تشارك بـ60% منه في الكتابة والألحان.

وطرحت منه مؤخرا أغنية "بوسة" من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع هاني يعقوب، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة.

وتجسد كارول سماحة في العمل دور مدبرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه وتذهب بأحلامها إلى علاقة ممكنة بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.