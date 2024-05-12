صحة غزة: استشهاد 493 كادرا صحيا واعتقال 310 آخرين واستهداف 130 سيارة إسعاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 493 كادرا صحيا واعتقال 310 آخرين ومازال العشرات منهم مفقودين، مشيرة إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي استهدف 130 سيارة إسعاف".

وقالت الوزارة، في منشور أوردته اليوم على صفحتها بموقع "فيسبوك" بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إن "الاحتلال الاسرائيلي دمر المنظومة الصحية بالكامل وأخرج 33 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة"، موضحة أن "الاحتلال الإسرائيلي مازال يسيطر على المعابر ويمنع إدخال الأدوية والوقود ويمنع خروج آلاف المرضى".

وأضافت "لقد بدأنا نفقد ما تبقى من خدماتنا الصحية نتيجة استمرار العدوان وعدم إدخال الوقود للمستشفيات وسيارات الإسعاف"، لافتة إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي حول المستشفيات إلى مقابر جماعية".

وطالبت كل المؤسسات الدولية بحماية المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الوقود والأدوية لها، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم إلى "الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الكوادر الصحية والإنسانية".



