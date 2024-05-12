التعاون الإسلامي تطلق نداء عاجلا بمساعدة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، وبصفة عاجلة، اليوم الأحد، جميع دولها الأعضاء (الـ 57 ) وغيرها في جميع أنحاء العالم وكذلك منظمات الإغاثة لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني المتضرر من الفيضانات المستمرة.

كانت ولاية باجلان الشمالية الأفغانية وثلاث ولايات أخرى مجاورة على الأقل، قد تعرضت إلى فيضان مفاجئ وشديد وفقًا للتقارير المحلية، نتج عن ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخسائر في الارتفاع بعد تسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت يوم الجمعة الماضي في فيضانات شديدة، مما أثر في مئات العائلات وألحق أضرارًا واسعة النطاق بالبنية التحتية والممتلكات والأراضي الزراعية.

وبحسب محمد سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، تسببت الفيضانات في مقتل 234 شخصا وإصابة 248 آخرين في أفغانستان.

وتأتي هذه الفيضانات المفاجئة الشديدة التي تصيب أفغانستان بعد بضعة أشهر فقط من سلسلة من الزلازل المدمرة التي هزت العديد من المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.