بريانكا غاندي: رئيس الوزراء مودي أعطى كل ثروة الهند لخمسة أو ستة أثرياء

هاجمت زعيمة حزب المؤتمر الهندي، بريانكا غاندي فادرا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واتهمته بإعطاء "كل ثروة البلاد" إلى "أربعة أو خمسة أثرياء".

وخلال كلمة في تجمع انتخابي في مدينة رايباريلي في ولاية أوتار براديش شمال الهند دعما لشقيقها راهول غاندي مرشح حزب المؤتمر لمقعد رايباريلي في مجلس النواب (لوك سابها)، قالت بريانكا إن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، لم يفعل أي شيء للشعب في الأعوام العشرة الماضية وكان يركز على الدين في حملته الانتخابية لصرف انتباه الناخبين.

يذكر أن راهول غاندي ينافس في الانتخابات للحصول على مقعد رايباريلي في مجلس النواب ،وهو المقعد الذي كانت تشغله والدته سونيا غاندي في العقدين الماضيين. وقد انتقلت سونيا غاندي مؤخرا إلى مجلس الشيوخ الهندي (راجيا سابها).

يشار إلى أن الناخبين الهنود بدأوا في التاسع عشر من الشهر الماضي الإدلاء باصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات واسعة ستستمر لأكثر من شهر على مقاعد مجلس النواب واستمرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منصبه الذي سيكون على المحك.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي يتقدم بفارق كبير. وقام مودي البالغ من العمر 73 عاما بحملة للفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كزعيم للبلاد.

ويحق لنحو 970 مليون شخص المشاركة في أكبر انتخابات في العالم، مع وجود أكثر من مليون مركز اقتراع مفتوح في جميع أنحاء البلاد. والهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هي موطن لحوالي 4ر1 مليار نسمة.

ويضم مجلس النواب الهندي، لوك سابها أو مجلس الشعب، ما يقرب من 550 مقعدا. ويتمتع حزب بهاراتيا جاناتا حاليا بالأغلبية.

وتعتبر المعارضة السياسية ضعيفة ومنقسمة نسبيا. أما حزب المؤتمر الذي يتزعمه راهول غاندي، والذي كان يهيمن ذات يوم على السياسة الهندية، فإنه يسيطر الآن على ثلاث ولايات فقط من ولايات الهند الثماني والعشرين.