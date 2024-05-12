 لم يحدث منذ 50 عامًا.. مانشستر يونايتد يسجل رقما سلبيا بعد الخسارة أمام أرسنال - بوابة الشروق
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لم يحدث منذ 50 عامًا.. مانشستر يونايتد يسجل رقما سلبيا بعد الخسارة أمام أرسنال

محمد عاطف
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 8:41 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 8:41 م

سجل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، رقمًا سلبيًا بعد الخسارة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، مساء اليوم الأحد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذه الهزيمة هي التاسعة لمانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة العالمية للإحصائيات أن هذا الرقم السلبي لم يحدث لـ مانشستر يونايتد منذ موسم 1973 - 1974.

 

 


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