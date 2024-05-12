سجل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، رقمًا سلبيًا بعد الخسارة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، مساء اليوم الأحد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذه الهزيمة هي التاسعة لمانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة العالمية للإحصائيات أن هذا الرقم السلبي لم يحدث لـ مانشستر يونايتد منذ موسم 1973 - 1974.