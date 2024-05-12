خبراء: العدد الكبير من الإصابات بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم ربما لا يؤثر على سنغافورة

على الرغم من ارتفاع أعداد مرضى حمى الضنك بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، يقول خبراء إنه لا يزال يتعين رؤية كيف ستؤثر هذه الأعداد القياسية للإصابات في أماكن أخرى على عدد الإصابات في سنغافورة.

وحتى اليوم، كان هناك أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بحمى الضنك وأكثر من ألفي حالة وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء العالم منذ بدء عام 2024، وفقا للمركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما تسجل أجزاء من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية أعدادا قياسية من الإصابات بالمرض، وشهدت البرازيل أكثر من مليون حالة إصابة في أول شهرين من 2024 .

ومع ذلك، قال خبراء إن الأعداد الكبيرة من حالات الإصابة التي سجلتها دول أخرى ربما لا تؤثر على سنغافورة.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن تيكي بانح، الخبير في حمى الضنك، والأستاذ الزائر في كلية "يونج لو لين للطب" بجامعة سنغافورة الوطنية، قوله إنه على الرغم من احتمال ارتفاع الأعداد، غير أن هذا غير مرجح بسبب انخفاض حركة نقل الركاب نسبيا بين أمريكا اللاتينية وسنغافورة.