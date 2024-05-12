بني سويف: اتفاق مع أصحاب المطاعم الشعبية للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار

واصلت محافظة بني سويف، جهودها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية والمأكولات الشعبية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطينن في مختلف النواحي المعيشية، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية التي تنفيذها الدولة المصرية في جميع القطاعات.

وعقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بعدد من أصحاب سلالسل المطاعم بمدينة بني سويف، استكمالا للجهود المنفذة في مجال تخفيض الأسعار، والتوسع في المبادرات التي تستهدف ذلك لتشمل كل المأكولات والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي.

وتم الاتفاق على البدء في تخفيض أسعار المأكولات الجاهزة في المطاعم، على غرار ما تم في انخفاض أسعار مأكولات الفول والفلافل لتشمل أنواعا أخرى من المأكولات الشعبية، والذي يأتي كنتيجة منطقية للانخفاض التي شهدتها بعض أسعار السلع الاستراتيجية مثل الفول، العدس، المكرونة، الأرز، الزيت، والسكر، بالإضافة إلى المواد الخام اللازمة لتحضير الأطعمة.

حضر الاجتماع: أعضاء مجموعة العمل المصغرة التي شكلها المحافظ تنفيذ لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتختص بمواصلة الجهود الميدانية والتنسيقية في مجال توفير والسلع بأسعار مناسبة وتفعيل دور الرقابة التموينية في هذا الشأن، وذلك بجانب حضور: المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة وبعض أصحاب سلاسل المطاعم بمدينة بني سويف.