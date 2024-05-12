مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا أمام أرسنال

سقط مانشستر يونايتد الإنجليزي برقم سلبي تاريخي، باستقبال هدفًا من منافسه أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال حقق فوزًا هامًا وثمينًا على حساب مستضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويدين أرسنال بفوزه في مباراة اليوم للاعبه البلجيكي لياندرو تروسارد، بعد عرضية أرضية من كاي هافيرتز، حولها اللاعب البلجيكي للشباك.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، اهتزت شباك اليونايتد بالهدف رقم 82 بكافة البطولات هذا الموسم، وهو أسوأ سجل للشياطين الحمر في موسم واحد، منذ موسم 1970-1971.

واهتزت شباك فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج بـ 56 هدفا في البريميرليج، فيما استقبل 26 هدفا في باقي البطولات التي شارك بها حتى الآن.

أرسنال رفع رصيده للنقطة 86 ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة أكثر من أرسنال، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.