مسئول بالشرطة الإندونيسية: سنعمل على ضمان راحة السائحين خلال المنتدى العالمي للمياه فى بالى

قال رئيس وكالة صيانة الأمن بالشرطة الوطنية الإندونيسية، الجنرال فاضل عمران، إنه لا توجد قيود على الأنشطة السياحية في محيط منطقة نوسا دوا بإقليم بالى خلال انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن عمران قوله خلال تمرين استعدادا لانعقاد المؤتمر في منطقة بادونج بإقليم بالى اليوم الأحد "نحن لا نضع قيودا، بل مجرد ترتيبات حتى يتم تسيير أعمال المؤتمر وأي شيء آخر بشكل طبيعي، ويمكن للجمهور والسائحين أيضا الاستمتاع (بالمنطقة)".

وأوضح أنه لتسهيل المنتدى الدولي الذي سيحضره رؤساء دول وحكومات ومسئولون رفيعو المستوى، فإن الأمر يتطلب من الشرطة حماية وتنظيم مكان الحدث في محيط نوسا دوا. لكنه أضاف أن راحة الجمهور والسائحين في المنطقة تمثل أيضا محط اهتمام كبير للشرطة والجهات المعنية الأخرى.