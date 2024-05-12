قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة وافقت على ورقة وقف إطلاق النار التي قدمها الوسطاء خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة، بعد دراستها والتنسيق مع مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أن حماس رأت في الورقة سبيلًا لوضع حد للحرب على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن رئيس المخابرات الأمريكية الذي كان يتابع المفاوضات اعتبرها‏ ورقة قابلة للتطبيق لآلية لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام باجتياح مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبرها قبل إرسال وفده إلى القاهرة، في رد عملي على موافقة حماس على المقترح المقدم.

وأكد أن «الكرة الآن لا تقع في ملعب نتنياهو فقط»؛ بل على عاتق المجتمع الدولي أيضًا، الذي يجب عليه ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال المتطرفة؛ للاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الأشقاء المصريون والوسطاء.

وشدد أن التفاوض ليس هدفًا بحد ذاته بالنسبة لحماس، وإنما هو مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الحركة تجري حوارات داخلية مع مختلف الفصائل الفلسطينية لتحديد استراتيجية التفاوض.

وأكد أن حماس لن تستمر في مفاوضات تعطي نتنياهو الغطاء لمواصلة جرائمه في غزة، وتظهر للعالم كما لو أن هناك تفاوض من أجل إرضاء الغرب.