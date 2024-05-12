أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا يوجد أي حديث عن استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، بعد رفض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو؛ المقترح المصري.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إلى أن نتنياهو هو الطرف الوحيد الذي يسعى إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى اعتراض الاحتلال على بنود متعددة في المقترح المصري، قائلا: «رد إسرائيل على المقترح المصري تتضمن العديد من الاعتراضات، ليس قضية واحدة فقط؛ أرادوا نسف المقترح من الأساس».

وشدد أن أي اتفاقية قادمة يجب أن تضمن وقفا نهائيًا وتامًا للحرب والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أن حماس لن تتنازل عن هذا المطلب أو تتفاوض بشأنه.

وأوضح أن حماس لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار يسمح لنتنياهو بتحقيق بعض أهدافه واستعادة بعض جنوده الأسرى، ثم يعود إلى شن العدوان مرة أخرى، متهمًا نتنياهو بعدم الرغبة في وقف الحرب.

وكشف عن اقتراح المقاومة وجود أطراف دولية ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مصر وقطر، مثل الأمم المتحدة وتركيا وروسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقتها مع كيان الاحتلال.