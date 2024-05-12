 مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني جنوبي نابلس ويخطون عليه عبارات عنصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني جنوبي نابلس ويخطون عليه عبارات عنصرية


نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 9:20 ص

أقدم مستوطنون إسرائيليون فجر اليوم الأحد على حرق منزل فلسطيني في منطقة دوما جنوبي نابلس وكتبوا عبارات معادية للفلسطينيين بالعبرية على المنزل قالوا فيها إن عملية الحرق "انتقامية".

وتعود ملكية المنزل الذي تعرض للحرق للمواطن محمد فتحي دوابشة. بينما أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا أطراف القرية قبل إشعال النار في أحد المنازل وخط عبارات عنصرية على جدرانه.

وخلال الأشهر الماضية، تكثفت هجمات مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية واعتدوا فيها على ممتلكات المواطنين وأسفرت الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.


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