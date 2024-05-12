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رئيس حزب العدل: موقف السيسي كشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية مبكرا

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام
محمد شعبان
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 5:11 ص

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموقف الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تجلى خلال لقائه مع المستشار الألماني في القاهرة، كشف في وقت مبكر للغاية المخططات المعروضة على القيادة المصرية للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها مصر بشكل قاطع.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الموقف الواضح للقيادة السياسية جعل الشعب والقوى السياسية تدرك حقيقة المشهد وتعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية.
ولفت إلى التحول الكبير في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: «لو لم تقف مصر هذه الوقفة الواضحة منذ اليوم الأول، مكنتش حالة الرفض الكبيرة التي تحدث في العالم كله اليوم حصلت، ممانعة مصر وموقفها ضد تصفية القضية، هي النهاردة اللي بتخلي هذا التآزر العالمي موجود وحجم التحول الدولي والتأييد العالمي وتغير المواقف، لو لم يكن الموقف المصري واضح بهذا الشكل ما كنا سنرى ما يحدث اليوم».
وشدد أن القوى السياسية تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات انطلاقا من رؤية مصر الثابتة تجاه هذه القضية منذ أربعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لدى الشعب المصري، وأن مصر هي المدافع الأول عنها.

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