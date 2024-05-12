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استطلاع للرأي: فرص إعادة انتخاب بايدن تتراجع بفعل مخاوف الناخبين من التضخم

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 8:04 م

أشار استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز بالتعاون مع جامعة ميتشجان روس، إلى أن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل آخذة في التراجع بسبب مخاوف الناخبين المستمرة بشأن التضخم.

ويعد ارتفاع الأسعار أحد أكبر التحديات المالية التي يواجهها 80٪ من الناخبين، بحسب الاستطلاع وهو أحدث استطلاعات الرأي ونُشرت نتائجه اليوم الأحد ونقلتها وكالة بلومبرج للانباء.

ووفقا لوكالة بلومبرج فإن استطلاع الرأي كشف عن أن تأييد الناخبين لبايدن آخذ في التراجع، حيث رفض 58% طريقة معالجته للاقتصاد مقارنة بـ 55% في الشهر السابق.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الناخبين يلقون بمسؤولية ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية على عاتق بايدن، بدون منحه الفضل فيما تنعم به أمريكا من اقتصاد مزدهر وسوق وظائف قوية.


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