زيزو ونداي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان

يواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب الملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدرس جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 في مباراة نهضة بركان المغربي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث جوزيه جوميز في مواجهة نهضة بركان عن تأمين منطقة وسط الملعب والسيطرة عليه بالأخص وأنه الخط الأقوى للفريق المغربي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، ورباعي في خط الدفاع هو عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، أما في خط الوسط فيتواجد محمد شحاتة، ونبيل عماد دونجا، وأحمد حمدي، أما الثلاثي أحمد مصطفى زيزو، وإبراهيما نداي، وسيف الجزيري في خط الهجوم.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما انتصر على فريق دريمز الغاني بنتيجة 3- صفر، في إياب الدور نصف النهائي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف على استاد القاهرة الدولي.

أما نهضة بركان فتأهل دون أن يلعب دقيقة واحدة في الدور نصف النهائي، بعدما انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من أمامه في مباراتي الذهاب والإياب، ليتم اعتبار الفريق المغربي صاعدا بنتيجة 6- صفر وهي نتيجة 3- صفر لكل مباراة انسحب فيها الفريق الجزائري.