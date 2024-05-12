مدحت العدل: عتبات البهجة من الأعمال التي ستعيش في ذاكرة الجمهور

قال السيناريست مدحت العدل، إن شقيقه جمال هو الذي استلهم فكرة كتابة مسلسل "عتبات البهجة"، وبعدها عرض عليهم رواية "عتبات البهجة"، وقام بمعالجة درامية لها والجميع وافق عليها، وبعدها استعان بورشة للكتابة وأشرف عليهم.

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عتبات البهجة من الأعمال التي ستعيش لفترة طويلة في الزمن، وهناك أعمال نجد أنها تفتعل فرقعة كبيرة في البداية ولكن الجمهور ينساها بعد وقت معين، لكننا اختارنا الطريق الأصعب لعمل مسلسل اجتماعي للأسر المصرية".

واختتم "العدل": "هناك بعض الدراما التي تتحدث عن البلطجة والسرقة والفتوات ودائما نجد أن بعض الأعمال تتجه للتريند، ولكن نحن لا نقوم على تلك الفكرة في أعمالنا واستعنا بالمطرب عنبة واخترت سوف ما يعيش للزمن".

وعلى صعيد آخر قال السيناريست مدحت العدل، إنه متوقع صعوبة المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي تقام بعد قليل.

وأضاف: "فرقة نهضة البركان قوية جدا بس أنا واثق في فريق الزمالك والمدرب وعندنا ماتش تاني بعد فترة وإن شاء الله ناخد الكونفدرالية، ويا رب يجعل وشك حلو على الزمالك".