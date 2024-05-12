وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

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ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد حجازي، أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

ووجه حجازي، بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية، تحت مظلة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.

واستعرض موقف دعم الصندوق لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من ٢٠ /١١/ ٢٠٢٣ إلى ٢ /٥ /٢٠٢٤.

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالنشر والطرح لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تمت الموافقة على تمويل السنة الرابعة من تعاقد الوزارة لإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة ٢٠٢٤.

كما وافق مجلس الإدارة على دعم تمويل عملية توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وتمويل استكمال البنية التحتية لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

وفى نفس السياق، تمت الموافقة على تمويل تنفيذ أعمال صيانة ل (۱۰) مدارس من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في المعادى، و٦ أكتوبر، وبرج العرب، والفيوم، والدقهلية، والسادات، وبنى سويف، والزقازيق، وأكتوبر، وأسيوط.

كما حرص مجلس الإدارة على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.