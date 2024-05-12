إذاعة إسرائيلية: جيشنا في وضع صعب على جميع الجبهات

قالت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن «الجيش الإسرائيلي في وضع صعب على جميع الجبهات»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن المعلق العسكري للقناة الـ13، أور هيلر، قوله: «عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة على جميع الجبهات، ومن الصعب تحقيق إنجازات الحرب التي وضعتها إسرائيل لنفسها في قطاع غزة».

وأشار هيلر، إلى أن «إسرائيل باتت في وضع المجبر على القتال، مرارا وتكرارا، في أماكن خرجت منها من قبل».

وأوضحت الإذاعة أن هذا الرأي يأتي على خلفية عودة الجيش الإسرائيلي للقتال مجددا في حي الزيتون ومناطق كثيرة من شمالي قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع ما كشفت عنه قناة إسرائيلية، أمس السبت، عن خلافات جديدة وحادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء كابينيت الحرب على غزة، على رأسهم وزير الدفاع يوآف جالانت، نتيجة عقد الأخير جلسة نقاش استراتيجي بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون مشاركته أو إطلاعه.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «الجلسة التي عقدها جالانت، حضرها كبار المسئولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، وبحثت العملية العسكرية في رفح واليوم التالي للحرب، والبديل عن حركة حماس في القطاع».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقالة مسئول إسرائيلي بارز بمجلس الأمن القومي، بسبب سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن يورام حمو، المسئول عن رسم الشئون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد تقدم باستقالته من منصبه.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن يورام حمو، لم يتقدم باستقالته بسبب الفشل في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، ولكن بسبب عدم اتخاذ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أي قرارات بشأن اليوم التالي للحرب على غزة وعودة العمليات شمال القطاع.