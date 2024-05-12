انتهت اليوم الأحد مراسم الاحتفال بذكرى مرور 835 عاما على تأسيس ميناء هامبورج، أكبر موانئ ألمانيا.

وأفاد منظمو المراسم بأن عدد الاشخاص الذين حضروا المهرجان البحري هذا العام بلغ 5ر1 مليون شخص.

من جانبها، قالت ميلاني ليونهارد وزيرة الاقتصاد في ولاية هامبورج في ختام المهرجان: "لقد حظي ضيوف عيد ميلاد الميناء الـ 835 ببرنامج رائع في ظل أفضل الأحوال الجوية"، وأشارت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى أن المسرح العائم الجديد وبرنامج الأمسية الموسيقية قوبل باستحسان كبير للغاية من جانب الزوار.

وفي اليوم الأخير أيضا ، جذبت العروض البحرية والرحلات الاستعراضية على الماء الزوار مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تمكن عشاق البحر من تفقد بعض السفن من بين الـ 250 سفينة المشاركة في المراسم. وباستعراض الخروج الكبير المقرر في وقت متأخر من بعد الظهر، سيودع ضيوف الاحتفال العائم بعضهم البعض.

وحسب المنظمين، تم تمديد برنامج أكبر مهرجان يقام لميناء في العالم ليوم رابع هذا العام بسبب عطلة عيد الصعود للسماء أول أمس الجمعة.

وكان تم إحصاء أكثر من مليون زائر حضروا إلى نسخة الاحتفال في العام السابق حيث استمر الاحتفال في ذلك العام لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أنه يجري الاحتفال بعيد ميلاد ميناء هامبورج سنويا منذ عام 1977، وبدأت مراسم الاحتفال في أخذ شكل كبير مع عيد ميلاد الميناء الـ 800 وذلك في عام 1989.

كان عمدة هامبورج بيتر تشينتشر (أيضا من حزب المستشار شولتس) افتتح يوم الخميس الماضي بالاشتراك مع وزير النقل اللاتفي كاسبارس بريسكينز مراسم الاحتفال من خلال دق الجرس الكبير لسفينة المتحف "ريكمر ريكمرز" حيث إن لاتفيا هي الدولة الشريكة لاحتفالات عيد ميلاد ميناء هامبورج هذا العام، وقدمت الجمهورية السوفيتية السابقة نفسها لحضور الحدث من خلال عروض من بينها "مهرجان لاتفيا".